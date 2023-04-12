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Президент "Оренбурга" – о возможном переходе Веры в "Зенит": это неправда

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что аргентинский футболист Лукас Вера может перебраться в "Зенит".
Фото: "СЭ"
- Не могу подтвердить эту информацию. Это неправда, - приводит комментарий Еремякина "СЭ".

Недавно в СМИ появились сведения, что руководство Зенита обозначило список кандидатов, которые летом могут приехать в Санкт-Петербург в качестве усиления дружины Сергея Семака. В вышеуказанный список входит аргентинский игрок "Оренбурга" Лукас Вера, играющий на позиции центрального хавбека. В этом сезоне аргентинец провел 23 игры за южноуральцев. В них он сумел забить 1 гол и отдать 5 голевых пасов своим партнерам. Контракт хавбека с Оренбургом рассчитан до конца июня 2024 года. 18 апреля Лукасу исполнится 26 лет. "Зенит" после 22 туров располагается на 1 месте, опережая "Ростов" на 9 очков.


Вера Оренбург Зенит Еремякин
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