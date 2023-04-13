- Он был жестким тренером, но лидером. Иногда агрессивным, а когда надо — разбавлял атмосферу шутками, хоть я и не понимал русского. Добрый Газзаев — всегда улыбка и шутки, а злой Газзаев — агрессия, мат. Но он именно тот тренер, который всегда добивался результата — тренер-победитель!
Валерий Газзаев тренировал ЦСКА с 2004 по 2008 года. Под его руководством армейцы смогли выиграть 10 трофеев. В 2005 году ЦСКА с Газзаевым стал победителем розыгрыша Кубка УЕФА, став первой российской командой в истории, которой удалось выиграть еврокубок. Также армейцы под руководством специалиста трижды выиграли чемпионата России. Сам Газзаев также работал в "Алании", московском "Динамо", киевском "Динамо" и других командах.
Источник: "РБ Спорт"
Дуду: добрый Газзаев — всегда улыбка и шутки, а злой Газзаев — агрессия, мат. Тренер-победитель!
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду высказался об экс-наставнике армейцев Валерии Газзаеве.
Фото: Globall Look Press