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Кузнецов: не знаю, что должно случиться, чтобы "Химки" и "Торпедо" начали всех обыгрывать и остались в РПЛ

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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился своими соображениями по поводу турнирной ситуации "Химок" и "Торпедо".
Фото: ФК "Рубин"
- "Химки" — фаворит на вылет из РПЛ. Их игра ни в какие ворота не лезет. Даже "Торпедо" выглядит лучше, чем подмосковная команда. Но не будем судить команду Клотета по одной победе над "Факелом". Я не знаю, что должно случиться, чтобы "Химки" и "Торпедо" начали всех обыгрывать и остались в РПЛ, - приводит мнение Кузнецова "Чемпионат".

"Химки" и "Торпедо" являются главными аутсайдерами текущего розыгрыша национального первенства, занимая 15 и 16 места соответственно. Оба коллектива имеют в своем активе по 13 очков. "Факел", идущий на 14-й строчке (дает право на участие в стыках) опережает химчан и москвичей на 3 балла. Примечательно, что "Химки" и "Торпедо" сменили тренерский штаб по ходу весенней части сезона. Автозаводцев теперь тренирует испанец Жозеп Клотет, а подмосковный коллектив возглавляет экс-наставник "Торпедо" Андрей Талалаев. При этом "Химки" одержали всего одну победу в последних 18 играх РПЛ. А "Торпедо" в предыдущем туре сумело выиграть третий раз в этом сезоне российского первенства, обыграв "Факел" (2:0).


Кузнецов Торпедо Химки
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