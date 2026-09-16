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Мостовой ответил, будет ли "Динамо" бороться за чемпионство

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил амбиции московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Мостового, у "Динамо" хорошая команда, и клуб будет бороться за чемпионство.

- У "Динамо" хорошая команда с сильными футболистами. Они не должны быть там, где были в прошлом сезоне. В этом году поменялся тренер, приехал Шварц, но состав остался тот же. Они попали в эту череду побед — и должны там быть. Для меня это не удивительно.
Вот пятерка — "Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Динамо" и ЦСКА — они и будут бороться за чемпионство, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

После восьми сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе. В девятом туре Российской Премьер-Лиги команда Сандро Шварца сыграет на выезде с "Ростовом" - встреча состоится завтра, 17 сентября, в 18:30 по столичному времени.

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