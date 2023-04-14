- Переговоры по Мансилье идут, все в процессе. Я думаю, что закроем эту тему и все будет хорошо. Вопрос в личных условиях, все решаемо. Скоро должен прилететь его агент, и тогда мы детально все обговорим. Мы общаемся, понимание есть. Обе стороны заинтересованы продолжить сотрудничество, - приводит комментарий Андреева "РБ Спорт".
Дружина Марцела Лички является одним из открытий текущего розыгрыша национального первенства и по итогам 22 туров располагается на 8-й строчке, заработав 33 очка. Отставание от идущего на 5 месте "Динамо" составляет 3 очка. Одним из ключевых игроков южноуральского коллектива аргентинский вингер Брайн Мансилья. Футболист, пополнивший состав "Оренбурга" только летом 2022 года, сыграл за команду 20 поединков, в которых сумел забить 3 гола. Также в активе Брайна 6 голевых пасов. Игрок в среднем тратит на голевое действие 424 минут игрового времени. По условиям договора между "Оренбургом" и "Расингом" Мансилья должен летом этого года вернуться в Аргентину. На счету футболиста 2 гола 12 играх за юношескую сборную Аргентины. 16 апреля аргентинцу исполнится 26 лет.
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев – о выкупе Мансильи: обе стороны заинтересованы продолжить сотрудничество
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался по поводу будущего аргентинского футболиста Брайана Мансильи.
Фото: ФК "Оренбург"