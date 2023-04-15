- Мне кажется, "Зенит" будет чемпионом, "Спартак" – вторым, а ЦСКА – третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет. Надеюсь, что "красно-белые" будут вторыми в итоге. "Ростов" сейчас бьется, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всём уважении к Карпину, его команде не хватит сил.
"Ростов" после 22 сыгранных матчей занимает второе место в РПЛ с 45 набранными очками. Ростовчане опережают идущий третьим "Спартак" на три очка и отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков. Команды Валерия Карпина никогда не выигрывали титул чемпионов России. До конца текущего сезона всем командам осталось провести по восемь матчей. Ближайшая встреча "Ростова" запланирована на 16 апреля. Ростовчане дома примут действующего чемпиона России и лидера РПЛ "Зенит" в 23-м туре. Стартовый свисток матча должен прозвучать в 19:00 мск.
Источник: Metaratings
Павлюченко: при всём уважении к Карпину, "Ростову" не хватит сил завоевать медали по итогам сезона
Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко не верит, что "Ростов" сможет удержаться на втором месте в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com