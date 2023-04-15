Павлюченко: при всём уважении к Карпину, "Ростову" не хватит сил завоевать медали по итогам сезона

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ХимкиНе начат
П1 1.38X 4.6П2 8.1
Динамо
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.53X 4.1П2 6.9
Урал
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.8X 3.35П2 2.03
Сочи
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.58X 3.5П2 2.6
Торпедо
19:00
СпартакНе начат
П1 9.9X 4.9П2 1.35

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
П1 3.1X 3.05П2 2.37
Уфа
12:00
АкронНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.65
Родина
14:00
Динамо МхНе начат
П1 2.21X 3.15П2 3.45
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3X 3П2 2.45
Рубин
16:00
ШинникНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.3
КАМАЗ
17:00
ВелесНе начат
П1 2.12X 3.15П2 3.45
Нефтехимик
17:30
Краснодар-2Не начат
П1 1.78X 3.4П2 4.7
Кубань
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.07
Вулверхэмптон
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.85
Челси
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.71
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6.6
Саутгемптон
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.79X 3.15П2 2.85
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.19X 3.3П2 3.75
Манчестер Сити
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.1X 11П2 24

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
15:00
ВальядолидНе начат
П1 1.41X 5П2 8.5
Атлетик
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 2.36X 3.05П2 3.6
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.79X 3.7П2 5
Кадис
22:00
Реал МадридНе начат
П1 5.5X 4.15П2 1.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
16:00
МиланНе начат
П1 3.3X 3.05П2 2.5
Наполи
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.47X 4.5П2 7.7
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.41X 4.85П2 8.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.25X 7П2 12
Кельн
16:30
МайнцНе начат
П1 2.6X 3.45П2 2.85
Бавария
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.19X 9П2 13.5
Штутгарт
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.25
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.77X 4.25П2 4.44

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
18:00
РеймсНе начат
П1 2.27X 3.5П2 3.34
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.85X 3.95П2 4.3
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Павлюченко: при всём уважении к Карпину, "Ростову" не хватит сил завоевать медали по итогам сезона

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Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко не верит, что "Ростов" сможет удержаться на втором месте в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
- Мне кажется, "Зенит" будет чемпионом, "Спартак" – вторым, а ЦСКА – третьим. Петербуржцы завоюют золотые медали, там шансов нет. Надеюсь, что "красно-белые" будут вторыми в итоге. "Ростов" сейчас бьется, но мне кажется, им не хватит пороха в пороховницах, чтобы завоевать медали по итогам сезона. При всём уважении к Карпину, его команде не хватит сил.

"Ростов" после 22 сыгранных матчей занимает второе место в РПЛ с 45 набранными очками. Ростовчане опережают идущий третьим "Спартак" на три очка и отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков. Команды Валерия Карпина никогда не выигрывали титул чемпионов России. До конца текущего сезона всем командам осталось провести по восемь матчей. Ближайшая встреча "Ростова" запланирована на 16 апреля. Ростовчане дома примут действующего чемпиона России и лидера РПЛ "Зенит" в 23-м туре. Стартовый свисток матча должен прозвучать в 19:00 мск.

Источник: Metaratings


Ростов Карпин Павлюченко Спартак Зенит ЦСКА
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