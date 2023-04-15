Аршавин - об уходе Бердыева из "Сочи": это закономерно. Изначально думал, что этот союз не будет долгим

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ХимкиНе начат
П1 1.38X 4.6П2 8.1
Динамо
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.53X 4.1П2 6.9
Урал
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.8X 3.35П2 2.03
Сочи
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.58X 3.5П2 2.6
Торпедо
19:00
СпартакНе начат
П1 9.9X 4.9П2 1.35

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
П1 3.1X 3.05П2 2.37
Уфа
12:00
АкронНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.65
Родина
14:00
Динамо МхНе начат
П1 2.21X 3.15П2 3.45
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3X 3П2 2.45
Рубин
16:00
ШинникНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.3
КАМАЗ
17:00
ВелесНе начат
П1 2.12X 3.15П2 3.45
Нефтехимик
17:30
Краснодар-2Не начат
П1 1.78X 3.4П2 4.7
Кубань
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.07
Вулверхэмптон
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.85
Челси
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.71
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6.6
Саутгемптон
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.79X 3.15П2 2.85
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.19X 3.3П2 3.75
Манчестер Сити
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.1X 11П2 24

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
15:00
ВальядолидНе начат
П1 1.41X 5П2 8.5
Атлетик
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 2.36X 3.05П2 3.6
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.79X 3.7П2 5
Кадис
22:00
Реал МадридНе начат
П1 5.5X 4.15П2 1.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
16:00
МиланНе начат
П1 3.3X 3.05П2 2.5
Наполи
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.47X 4.5П2 7.7
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.41X 4.85П2 8.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.25X 7П2 12
Кельн
16:30
МайнцНе начат
П1 2.6X 3.45П2 2.85
Бавария
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.19X 9П2 13.5
Штутгарт
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.25
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.77X 4.25П2 4.44

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
18:00
РеймсНе начат
П1 2.27X 3.5П2 3.34
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.85X 3.95П2 4.3
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Аршавин - об уходе Бердыева из "Сочи": это закономерно. Изначально думал, что этот союз не будет долгим

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера "Сочи".
Фото: РИА Новости
- Трудно говорить, по каким причинам Курбан Бекиевич покинул "Сочи". Честно, мне изначально казалось, что это не тот союз, который будет надолго. Мне кажется, Курбан Бекиевич такой человек фундаментальный, он хочет, чтобы все было подстроено под него, уже этого не будет ни в одном клубе, кроме "Рубина", наверное. Естественно этого не было. Плюс слишком большие проблемы в обороне у "Сочи", а Курбан Бекиевич наоборот славится именно построением обороны, которая не пропускает. В целом, что так случилось, — это закономерно.

Курбан Бердыев возглавил "Сочи" во время зимнего перерыва. Под руководством специалиста сочинцы провели пять матчей в РПЛ, в которых одержали две победы и потерпели три поражения. Некоторое время назад "Сочи" объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера. Причины, по которым тренер покинул сочинский клуб, не были объявлены официально. По слухам, Бердыев мог возглавить казанский "Рубин", вернувшись в казанский клуб во второй раз, однако команда из столица Татарстана объявила о назначении на пост главного тренера Рашида Рахимова, который не работал в футболе с апреля 2021 года. О дальнейших планах 70-летнего Бердыева ничего не известно. Андрей Аршавин никогда не играл под руководством Бердыева, выступая большую часть своей карьеры за санкт-петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и казахстанский "Кайрат".

Источник: "Матч ТВ"


Бердыев Сочи Аршавин
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