- Трудно говорить, по каким причинам Курбан Бекиевич покинул "Сочи". Честно, мне изначально казалось, что это не тот союз, который будет надолго. Мне кажется, Курбан Бекиевич такой человек фундаментальный, он хочет, чтобы все было подстроено под него, уже этого не будет ни в одном клубе, кроме "Рубина", наверное. Естественно этого не было. Плюс слишком большие проблемы в обороне у "Сочи", а Курбан Бекиевич наоборот славится именно построением обороны, которая не пропускает. В целом, что так случилось, — это закономерно.
Курбан Бердыев возглавил "Сочи" во время зимнего перерыва. Под руководством специалиста сочинцы провели пять матчей в РПЛ, в которых одержали две победы и потерпели три поражения. Некоторое время назад "Сочи" объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера. Причины, по которым тренер покинул сочинский клуб, не были объявлены официально. По слухам, Бердыев мог возглавить казанский "Рубин", вернувшись в казанский клуб во второй раз, однако команда из столица Татарстана объявила о назначении на пост главного тренера Рашида Рахимова, который не работал в футболе с апреля 2021 года. О дальнейших планах 70-летнего Бердыева ничего не известно. Андрей Аршавин никогда не играл под руководством Бердыева, выступая большую часть своей карьеры за санкт-петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и казахстанский "Кайрат".
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин - об уходе Бердыева из "Сочи": это закономерно. Изначально думал, что этот союз не будет долгим
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера "Сочи".
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