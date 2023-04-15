- Особый настрой на "Спартак"? Мы в такой ситуации, что нужно брать очки в любом матче, хоть со "Спартаком", хоть с командой, которая находится рядом с нами в турнирной таблице. Настрой максимальный, потому что за любую игру нам дают одинаковое количество очков. Мы выходим на каждый матч и выполняем требования тренера.
Егор Бабурин - воспитанник санкт-петербургского "Зенита", принципиального соперника "Спартака". За "Торпедо" голкипер играет на правах аренды с июля прошлого года. "Автозаводцы" занимают последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ после 22 сыгранных матчей, имея в своем активе 13 очков. Некоторое время назад "Торпедо" отправило в отставку главного тренера Андрея Талалаева, который позднее возглавил подмосковные "Химки". "Автозаводцы" пригласили на его место испанского специалиста Жозепа Клотета, который ранее никогда не работал с командами из высших дивизионов главным тренером.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Бабурин: особый настрой на "Спартак"? "Торпедо" в такой ситуации, что нужно брать очки в любом матче
Фото: Global Look Press