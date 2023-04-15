- Команды выступают в равных условиях, единственное, для "Оренбурга" этот матч домашний. Оренбуржцы показали, что могут обыгрывать топ-клубы, а "Локо" после "Зенита" психологически ощущает себя не очень. Выигрышный запал немного пропал, его нужно вернуть. "Красно-зеленым" будет очень тяжело. Возможно, нас ждет ничья, но в футболе, сами знаете, невозможно ничего предсказать. Решит мастерство отдельных игроков "Локо" и настрой на игру.
В рамках 23-го тура российской Прремьер-Лиги "Оренбург" примет на своем домашнем поле "Локомотив". Встреча состоится завтра, 16 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени. Оренбуржцы в этом сезоне набрали 33 очка по результатам 22 сыгранных матчей и занимают восьмую строчку в турнирной таблице. "Локомотив" с 25 баллами расположился на одиннадцатом месте. В 22-м туре подопечные Михаила Галактионова уступили на своем поле лидеру чемпионата России "Зениту" со счетом 1:2. "Оренбург" в своем последнем матче дома сыграл вничью с "Ростовом" (2:2). Ранее оренбуржцы обыграли на домашнем стадионе московский "Спартак" (2:0).
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Булыкин: "Оренбург" уже показал, что может обыгрывать топ-клубы. "Локомотив" психологически ощущает себя сейчас не очень
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры 23-го тура РПЛ, в которой москвичи сыграют на выезде с "Оренбургом".
Фото: Чемпионат.com