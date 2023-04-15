- Слухи о моем уходе? Вообще на это не реагирую, - приводит комментарий Мележикова Sport24.
Сегодня "Спартак" сумел переиграть "Торпедо". Дружина Абаскаля одержала вторую победу в 6 встречах весеннего отрезка национального первенства. Победу красно-белому коллективу принесли точные удары Кейта Бальде и Романа Зобнина. Во вторые 45 минут "Спартак" устроил себе нервную концовку, получив два удаления и пропустив гол от Стефановича. В следующем туре москвичи сыграют с "Краснодаром" на своей домашней арене. Функционер Евгений Мележиков трудится на должности гендиректора московского клуба с лета 2021 года.
Гендиректор "Спартака" Мележиков: слухи о моем уходе? Вообще на это не реагирую
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что он может покинуть свой пост.
Фото: ТАСС