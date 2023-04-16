"Честно говоря, даже не знаю, что тут комментировать. Был матч "Крылья Советов" - "Химки", где Талалаев получил красную карточку. Как известно, Николай Комличенко играет за "Ростов" и готовится к завтрашнему матчу против "Зенита". Не понимаю, какая тут связь. Единственное, что могу сказать - видимо, Андрей Викторович фанат Комличенко, очень переживает за него", - цитирует Клюева "СЭ".
Напомним, вчера, 15 апреля, в концовке поединка 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Химки" главный тренер гостей Андрей Талалаев был удален главным арбитром за брошенную на поле бутылку с водой. После матча наставник подмосковной команды, комментируя красную карточку сказал: "Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо".
Центральная встреча этого тура, в которой "Ростов" примет на своем поле "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля в 19:00 по московскому времени. Ростовчане в случае победы могут сократить отставание от лидирующего коллектива Сергея Семака до шести очков.
Агент Комличенко - о словах Талалаева: видимо, Андрей Викторович фанат Николая. Иначе не понимаю, какая тут связь
Агент форварда "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев ответил на выпад наставника "Химок" Андрея Талалаева в адрес своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"