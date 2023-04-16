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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
14:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.24X 3.9П2 2.91
Факел
16:30
АхматНе начат
П1 2.87X 3.25П2 2.5
Ростов
19:00
ЗенитНе начат
П1 6.4X 4.05П2 1.55

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
16:00
АрсеналНе начат
П1 5.6X 4.35П2 1.62
Ноттингем
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 5.1X 4.1П2 1.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
15:00
ЭльчеНе начат
П1 1.42X 4.8П2 8.5
Хетафе
17:15
БарселонаНе начат
П1 5.55X 3.65П2 1.75
Атлетико
19:30
АльмерияНе начат
П1 1.21X 7.35П2 14
Кадис
22:00
Реал МадридНе начат
Валенсия
22:00
СевильяНе начат
П1 1.89X 3.5П2 4.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 0 0 0
Сампдория1 тайм
П1 1.71X 3.3П2 6.7
Торино
16:00
СалернитанаНе начат
П1 1.69X 3.75П2 6
Сассуоло
19:00
ЮвентусНе начат
П1 3.5X 3.35П2 2.27
Интер
21:45
МонцаНе начат
Рома
21:45
УдинезеНе начат
П1 1.83X 3.45П2 5.25

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.61X 3.35П2 2.91
Унион
18:30
БохумНе начат
П1 1.77X 3.75П2 5.25
Вольфсбург
20:30
БайерНе начат
П1 2.75X 3.65П2 2.58

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
14:00
МонпельеНе начат
П1 1.56X 4.5П2 6
Страсбург
16:00
АяччоНе начат
П1 1.72X 3.55П2 6.15
Осер
16:00
НантНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.9
Клермон
16:00
АнжеНе начат
П1 1.83X 3.7П2 4.8
Брест
16:00
НиццаНе начат
П1 3.1X 3.3П2 2.5
Монако
18:05
ЛорьянНе начат
П1 1.35X 5.95П2 8.5
Марсель
21:45
ТруаНе начат
П1 1.23X 7.3П2 13
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
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Агент Комличенко - о словах Талалаева: видимо, Андрей Викторович фанат Николая. Иначе не понимаю, какая тут связь

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Агент форварда "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев ответил на выпад наставника "Химок" Андрея Талалаева в адрес своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Честно говоря, даже не знаю, что тут комментировать. Был матч "Крылья Советов" - "Химки", где Талалаев получил красную карточку. Как известно, Николай Комличенко играет за "Ростов" и готовится к завтрашнему матчу против "Зенита". Не понимаю, какая тут связь. Единственное, что могу сказать - видимо, Андрей Викторович фанат Комличенко, очень переживает за него", - цитирует Клюева "СЭ".

Напомним, вчера, 15 апреля, в концовке поединка 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Химки" главный тренер гостей Андрей Талалаев был удален главным арбитром за брошенную на поле бутылку с водой. После матча наставник подмосковной команды, комментируя красную карточку сказал: "Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо".

Центральная встреча этого тура, в которой "Ростов" примет на своем поле "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля в 19:00 по московскому времени. Ростовчане в случае победы могут сократить отставание от лидирующего коллектива Сергея Семака до шести очков.


Комличенко Ростов Талалаев Химки Крылья Советов
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