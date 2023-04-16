– "Спартак" уверенно забрал три очка, за исключением последних 10 минут. Первый тайм должен был закончиться со счетом 3:0 или 4:0 в пользу красно-белых. По первому тайму "Торпедо" – не команда РПЛ. Безобразное "Торпедо" должно было пропускать еще больше. Могли пропустить три или четыре мяча за первый тайм.
Приехал Клотет в "Торпедо", но ничего не изменилось. Талалаев тоже бегает из клуба в клуб – там что?то меняется? Ничего не меняется. Люди приходят в команду не для того, чтобы что?то изменить, а чтобы о них что?то сказали. Все из?за пафоса, – цитирует Мостового "Евро-Футбол.Ру".
15 апреля "Спартак" вдевятером сумел удержать победу над "Торпедо" в столичном дерби на стадионе "Лужники" со счетом 2:1 в рамках 23-го тура чемпионата России. В первом тайме красно-белые трижды подходили к "точке" для исполнения 11-метровых ударов, но реализовали лишь один из трех пенальти.
Во втором тайме команда Гильермо Абаскаля осталась вдевятером после удалений за вторые желтые карточки Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса. Несмотря на нехватку сразу двоих футболистов, "Спартак" добыл важную победу и прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию. По итогам 23 туров столичный клуб сравнялся с "Ростовом" по набранным очкам (45).
Александр Мостовой: безобразное "Торпедо" должно было пропускать еще больше. Приехал Клотет, но ничего не изменилось
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал игру "Торпедо" после поражения в столичном дерби от "Спартака" (1:2) в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"