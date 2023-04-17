- Сложно оценить работу Йокановича в "Динамо", всё очень скомкано как-то. Мне кажется, он не может правильно расставить футболистов на поле, отсюда и нестабильность в игре. Всё зависит от тренера, он не справляется с этим. Посмотрим, где команда завершит этот сезон. Очки она вроде бы набирает, но поставленной игры нет. Я не думаю, что "Динамо" будет в тройке. Конкуренты сейчас прибавили.
Йоканович возглавил "Динамо" летом прошлого года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до июня этого года. Сербский специалист сменил на посту главного тренера "Динамо" немца Сандро Шварца, с которым в прошлом сезоне москвичи заняли третье место в турнирной таблице и дошли до финала Кубка России. Ранее в руководстве "Динамо" назвали целью на оставшуюся часть текущего сезона попадание в тройку лидеров. В СМИ сообщали о возможном назначении на пост главного тренера "Динамо" Станислава Черчесова, однако россиянин принял решение продлить контракт с венгерским "Ференцварошем".
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: Йоканович не справляется со своими обязанностями в "Динамо"
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин заявил, что Славиша Йоканович не справляется со своими обязанностями наставника бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"