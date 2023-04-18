- Думаю, мы будем играть первым номером, по-любому тут только побеждать, и побеждать уверенно. Я не думаю, что должна быть какая-то супербитва, у нас много хороших игроков, которые способны играть внизу. Думаю, за счет этого мы сможем обыграть "Торпедо", - приводит комментарий Гулиева пресс-служба "Химок".
"Химки" и "Торпедо" - два главных аутсайдера текущего розыгрыша национального первенства. В эти выходные коллективы сыграют друг с другом. Примечательно, что обе команды будут играть без своих наставников. Жозеп Клотет и Андрей Талалаев получили удаления. "Торпедо" и "Химки" разделяют всего 1 балл. Химчане набрали 14 очков и занимают 15 место. Автозаводцы с 13 баллами замыкают таблицу. 26-летний центральный хавбек Химок Аяз Гулиев в этом сезоне провел 15 игр в красно-черной футболке. За этот отрезок футболист записал в свой актив 1 голевой пас. На 14 месте (зона стыков) располагается "Факел". Воронежцы имеют на своем счету 18 баллов.
Хавбек "Химок" Гулиев - о матче с "Торпедо": тут только побеждать, и побеждать уверенно
Российский футболист "Химок" Аяз Гулиев поделился ожиданиями от поединка 24-го тура РПЛ против Торпедо.
Фото: ФК "Химки"