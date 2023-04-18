- Я надеюсь, что ЦСКА продолжит свою победную серию в матче с «Уралом». Армейцы набрали ход, да и к тому же есть преимущество своего поля. У армейцев получится удачный сезон, если они выиграют Кубок, а также попадут в тройку призеров РПЛ, - приводит мнение Гришина "Чемпионат".
Минувшим летом ЦСКА утвердил Владимира Федотова наставником клуба. Российский специалист провел у руля московского коллектива 33 поединка, в которых сумел одержать 19 побед. Также в активе специалиста 6 ничьих и 8 поражений. На данный момент армейцы находятся на 4-й позиции в национальном первенстве, отставая от идущего третьим "Спартака" на 1 очко. Двум московским грандам еще предстоит провести между собой очный поединок. В Кубке России дружине Федотова удалось дойти до финала Пути РПЛ, где они завтра встретятся с "Уралом". В РПЛ ЦСКА в следующем туре сыграет с "Локомотивом" Михаила Галактионова. Железнодорожники выиграли 5 поединков из 6 в рамках РПЛ.
Гришин: если ЦСКА выиграет Кубок и зацепится за тройку в РПЛ, то сезон будет удачным
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу условий, которые позволят армейцам назвать сезон успешным.
Фото: ПФК ЦСКА