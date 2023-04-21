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Шалимов: "Акрон" просто улетал в матче со "Спартаком"

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Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов поделился соображениями по поводу поражения красно-белых от "Акрона" (1:2) в Кубке России.
Фото: РИА Новости
- Посмотрите, как возвращались в оборону спартаковцы — гораздо медленнее, чем бежали в атаку соперники. Что это — настрой или физическая готовность на данный момент? "Акрон" просто улетал. Отмечу и то, что частая смена позиций в атаке путает не только соперника, но и сам "Спартак" — игроки просто не успевают вернуться на свои позиции, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".

На этой неделе "Спартак", являющийся действующим обладателем Кубка России, неожиданно покинул турнир, проиграв "Акрону" из Первой лиги. После первых 45 минут игры на табло арены в Жигулевске горели 2:0 в пользу тольяттинцев. Отметим, что игра могла пойти по другому сценарию. При счете 0:0 в пользу дружины Гильермо Абаскаля был назначен 11-метровый. К мячу подошел Кейта Бальде и не сумел переиграть голкипера "Акрона" Сергея Волкова. Во второй половине матча "Спартак" пытался сравнять счет. Но московскому клубу удалось только размочить счет. Свою фамилию в протокол записал португалец Томаш Тавареш, играющий на позиции крайнего защитника. В 24 туре национального первенства "Спартак" на своей домашней арене встретится с "Краснодаром".


Акрон Спартак Кубок России Шалимов
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