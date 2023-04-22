- По игре "Локомотив" сейчас среди лидеров РПЛ. Трио Дзюба, Пиняев, Глушенков — одно из сильнейших в РПЛ. Оно позволяет клубу набирать очки.
И Дзюба, и Глушенков, и Пиняев пополнили состав "Локомотива" в зимнее трансферное окно. Первый перешел в московский клуб на правах свободного агента из турецкого "Адана Демирспор", а молодые игроки покинули самарские "Крылья Советов". После нескольких матчей возобновленного чемпионата России Дзюба стал лучшим бомбардиром "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ, а сама команда поднялась из зоны стыковых матчей.
Источник: "РБ Спорт"
Билялетдинов: трио Дзюба, Пиняев, Глушенков — одно из сильнейших в РПЛ. По игре "Локомотив" сейчас среди лидеров РПЛ
Экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов заявил, что трио Артема Дзюбы, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова одно из сильнейших в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"