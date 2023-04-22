- В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду. Игра за сборную Бразилии остается моей целью.
Клаудиньо, как и его партнер по "Зениту" Малком, получил российский паспорт в феврале этого года по указу президента России Владимира Путина. Бразильский полузащитник сможет в будущем играть за сборную России. Ожидается, что Клаудиньо получит такую возможность в 2026 году. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2027 года. Футболист заявил, что готов отработать свое соглашение с сине-бело-голубыми до конца. Ранее в сборной России играли бразильцы Марио Фернандес, Маринато Гильерме и Ари.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Клаудиньо: даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в сборную России
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что не думает об игре за сборную России.
Фото: РИА Новости