- Думаю, решение отказаться от азиатского турнира правильное. Посередине лета играть – не думаю, что нам удобно. Лучше начать свой чемпионат пораньше и играть летом, а не зимой, как у нас любил предыдущий начальник.
Ранее РФС отказался от участия сборной России в турнире Центральной Азии. В организации объяснили свое решение нежеланием играть летом в тяжелых климатических условиях. Главный тренер сборной России Валерий Карпин также посетовал на высокую температуру воздуха в городах проведения турнира летом, а также раскритиковал синтетическое поле на стадионе в Ташкенте. Наставник россиян заявил о желании провести товарищеский матч летом.
Источник: "Чемпионат"
Широков: решение отказаться от азиатского турнира правильное. Посередине лета играть – не думаю, что нам удобно
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поддержал решение РФС отказаться от участия в товарищеском турнире в Азии.
Фото: РИА Новости