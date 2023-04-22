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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
4 - 2 4 2
ТорпедоЗавершен
Факел
1 - 3 1 3
ОренбургЗавершен
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.42X 4.7П2 8.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
КАМАЗЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Акрон
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Волгарь
2 - 1 2 1
ВелесЗавершен
Балтика
21:00
УфаНе начат
П1 1.46X 4П2 7.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 1 2 1
Лидс ЮнайтедЗавершен
П1 1.03X 15П2 388
Ливерпуль
3 - 2 3 2
Ноттингем2 тайм
П1 1.04X 15П2 130
Лестер Сити
2 - 1 2 1
Вулверхэмптон2 тайм
П1 1.08X 8.7П2 170
Брентфорд
1 - 0 1 0
Астон Вилла2 тайм
П1 1.11X 7.4П2 70
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Эвертон2 тайм
П1 5.15X 1.25П2 16

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
3 - 2 3 2
БетисЗавершен
Альмерия
0 - 2 0 2
Атлетик2 тайм
Вальядолид
19:30
ЖиронаНе начат
П1 2.51X 3.55П2 2.9
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.68X 3.8П2 6.1
Реал
22:00
СельтаНе начат
П1 1.3X 6.25П2 10.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
3 - 0 3 0
СассуолоЗавершен
Лацио
19:00
ТориноНе начат
П1 1.93X 3.3П2 4.75
Сампдория
21:45
СпецияНе начат
П1 2.85X 3.25П2 2.72

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 5 1 5
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
КельнЗавершен
Майнц
3 - 1 3 1
БаварияЗавершен
Герта
2 - 4 2 4
ВердерЗавершен
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.61X 4.72П2 5.19

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм
П1 22X 6.65П2 1.17
Ланс
22:00
МонакоНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.5

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Манчестер Сити
18:45
Шеффилд ЮнайтедНе начат
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Агент: Изидор чувствует себя лучше, но не готов играть полный матч

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Агент форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа поделился информацией о том, как проходит восстановление футболиста после травмы.
Фото: "СЭ"
"Вильсон чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы играть 90 минут. Он еще в процессе восстановления", - приводит слова Лакруа Sport24.

Ранее сообщалось, что восстановление форварда "Локомотива" Вильсона Изидора проходит без хирургического вмешательства. Француз не играл за "железнодорожников" с ноября 2022 года из-за полученной травмы колена. В 23-м туре РПЛ Изидор был в заявке своей команды, однако остался в запасе. В этом сезоне на счету 22-летнего нападающего 4+4 по системе гол плюс пас в 17 матчах за клуб.


Локомотив Изидор
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