"Вильсон чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы играть 90 минут. Он еще в процессе восстановления", - приводит слова Лакруа Sport24.
Ранее сообщалось, что восстановление форварда "Локомотива" Вильсона Изидора проходит без хирургического вмешательства. Француз не играл за "железнодорожников" с ноября 2022 года из-за полученной травмы колена. В 23-м туре РПЛ Изидор был в заявке своей команды, однако остался в запасе. В этом сезоне на счету 22-летнего нападающего 4+4 по системе гол плюс пас в 17 матчах за клуб.
Агент: Изидор чувствует себя лучше, но не готов играть полный матч
Агент форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа поделился информацией о том, как проходит восстановление футболиста после травмы.
Фото: "СЭ"