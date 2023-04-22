- "Зенит" - лидер чемпионата, играет у себя дома. Конечно же, они явные фавориты в этой встрече. Думаю, что матч будет интересным. Должна быть открытая игра, "Зенит" жаждет реванша. В той игре на Кубок у питерцев отсутствовали Малком, Мостовой, еще несколько игроков. Картина уже будет другой, сегодня "Зенит" будет гораздо сильнее. Мое мнение - петербуржцы выиграют, даже с запасом. Чемпионская гонка? Остались буквально формальности. Какие-то математические шансы у соперников остались, но все довольно очевидно.
Напомним, "Зенит" на своем поле уступил столичному "Динамо" в рамках встречи второго этапа четвертьфинала Пути регионов (1:1, пен. - 4:5) и вылетел из розыгрыша Кубка России. Тогда за "сине-бело-голубых" не мог играть из-за дисквалификации ряд ведущих футболистов.
Подопечные Сергея Семака примут "бело-голубых" сегодня, 22 апреля. Матч 24-го тура российской Премьер-лиги пройдет на домашнем стадионе петербуржцев - "Газпром Арена" и начнется в 19:00 по Москве. "Зенит" с девятиочковым запасом лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" по итогам 23 сыгранных поединков расположилось на пятой строчке. До окончания первенства России осталось семь туров.
Источник: "Чемпионат"
Радимов: "Зенит" жаждет реванша. Сегодня петербуржцы будут гораздо сильнее, чем в матче на Кубок России
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов назвал фаворита в противостоянии петербургского клуба и "Динамо" в 24 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"