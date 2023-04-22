"Хотелось ли отомстить "Торпедо"? Мне даже сегодня хотелось помочь "Торпедо". Это мой родной клуб. Я сегодня боролся с этим чувством. Желаю "Торпедо" только удачи. Почему тогда ушел в "Химки"? Меня уволили", - цитирует Талалаева пресс-служба "Химок".
Андрей Талалаев возглавлял московское "Торпедо" с октября 2022 года по март 2023-го. Под его руководством команда провела 12 матчей и потерпела 9 поражений. 11 апреля 50-летний российский специалист назначен на пост главного тренера "Химок", контракт рассчитан на 5 лет. "Химки" занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ и после очного противостояния с "Торпедо" увеличили отрыв от последнего места до четырех очков.
Главный тренер "Химок" Талалаев: сегодня хотелось даже помочь "Торпедо". Это мой родной клуб
Наставник "Химок" Андрей Талалаев поделился мыслями после победы в игре 24-го тура РПЛ над своим бывшим клубом (4:2).
Фото: ФК "Химки"