"Пока не говорили с клубом о продлении контракта. Когда сезон закончится, мы обязательно поговорим с руководством. Мое желание? Все решим в конце сезона", - приводит слова Рязанцева "СЭ".
36-летний центральный полузащитник Александр Рязанцев перешел в "Торпедо" из "Химок" свободным агентом летом 2019 года. Действующее соглашение между сторонами заканчивается в июне. Рязанцев сыграл 16 матчей за "автозаводцев" в нынешнем сезоне, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. За 6 игр до окончания текущего розыгрыша первенства России "черно-белые" занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Рязанцев - о продлении контракта с "Торпедо": пока не говорили с клубом. Все решим в конце сезона
Хавбек "Торпедо" Александр Рязанцев прокомментировал свое будущее в московском клубе.
Фото: ФК "Торпедо"