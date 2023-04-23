- У футболистов очень тяжелая жизнь. Кто считает по-другому — диванные критики, пускающие слюну зависти. Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы, - приводит мнение Гасилина Sport24.
Российский центрфорвард Алексей Гасилин - выпускник академии санкт-петербуржского "Зенита". За петербуржскую команду россиянин сыграл всего 2 поединка, в которых сумел оформить 1 ассист. Большую часть карьеры футболист провел в молодежных и дублирующих командах "Зенита". С 2015 по 2016 годы игрок был в немецком "Шальке-04". За вторую команду он сыграл 33 матча (14 голов и 1 голевой пас). Также Гасилин защищал цвета "Амкара" из Перми, астраханского "Волгаря" и "Томи". Всего за свою карьеру форвард провел 212 игр, в которых забил 56 голов и отдал 11 голевых пасов. Сейчас Гасилин играет в медийном клубе "Амкал". Осенью Алексей стал автором первого гола команды на профессиональном уровне, поразив ворота красногорской команды "Зоркий" в Кубке России.
Экс-игрок "Зенита" Гасилин: у футболистов очень тяжелая жизнь. Кто не согласен — пускают слюну зависти
Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин поделился своими мыслями по поводу жизни футболистов, а также поразмышлял об их зарплатах.
Фото: "Чемпионат"