- Халк был реально Халком, как в комиксах. В "Зените" у него была жировая 25-27%. Но за счет того, что он себя очень профессионально готовил, это никак не сказывалось. После каждой тренировки, он оставался на несколько часов на базе — занимался индивидуально.
Настоящее имя бразильского футболиста - Живанилду Виейра де Соуза. Прозвище Халк он получил за свою внешнюю схожесть с известным персонажем комиксов и фильмов Marvel. Сейчас Халк продолжает свою профессиональную игровую карьеру. 36-летний нападающий выступает за бразильский "Атлетико" Минейро в чемпионате Бразилии. С "Зенитом" он выиграл три титула.
Источник: Sport24
Гасилин: Халк был реально Халком, как в комиксах. В "Зените" у него была жировая 25-27%
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин поделился мнением о бывшем нападающем петербуржцев Халке.
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