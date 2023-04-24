- Интерес "Бешикташа" к Малкому? Это ложь, такой переход невозможен, - приводит комментарий Гарсии Metaratings.ru.
Малком радует болельщиков "Зенита" своей игрой с 2019 года. Тогда петербуржский клуб выкупил его у "Барселоны" за сумму, близкую к 40 млн евро. В этом сезоне новоиспеченный гражданин РФ являет главной ударной силой дружины Сергея Семака. З0 игр в футболке клуба с берегов Невы Малком сумел забить 21 гол. Также к этому результату он приплюсовал 9 ассистентских действий. Летом экс-каталонец пролонгировал соглашение с действующим чемпионом до конца июня 2027 года.
В феврале Малкому исполнилось 26 лет. Ранее он заявлял о желании поиграть в другой лиге. Сегодня СМИ сообщили, что несколько игроков РПЛ транзитом через "Бешикташ", спонсором которого может стать Газпром, могут перейти в другие чемпионаты.
Агент Малкома: переход в "Бешикташ" невозможен
Агент футболиста "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия рассказал о том, возможен ли переход игрока в "Бешикташ" из турецкой Суперлиги.
Фото: ФК "Зенит2