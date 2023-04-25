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Депутат Свищев: предложения по упрощению процедуры получения Fan ID интересные

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Депутат ГД РФ Дмитрий Свищев поделился мыслями по поводу возможных изменений закона о Fan ID.
Фото: РИА Новости
- [...] Агентство сейчас разрабатывает новые правила получения Fan ID. В наш комитет эти предложения даже не поступали. Сами предложения по упрощению процедуры получения интересные. Их ещё надо внимательно изучить и проконсультироваться с ведомствами, которые ответственны за реализацию этой программы. Нужно услышать мнения Министерства спорта, Министерства цифрового развития и болельщиков, - приводит комментарий Свищева "Евро-Футбол.Ру".

С этого года на всех стадионах РПЛ действует закон, которые обязывает посетителей футбольных матчей оформить специальный документ - карту болельщика. Сначала необходимо подать заявление о получении паспорта в Госуслугах, а затем нужно прибыть в один из офисов МФЦ и подтвердить свою личность. Принятие данного закона вызвало широкий общественный резонанс. В частности, закон о Fan ID получил очень много критических отзывов из-за сложности его оформления. Фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение отказаться от посещения футбола до полной отмены закона. Также резко упала общая посещаемость матчей национального первенства. Ряд футболистов и тренеров клубов РПЛ усомнились в необходимости данного закона. Ранее стало известно, что Агентство стратегических инициатив разработало и направило поправки по упрощению закона.


Fan ID Свищев
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