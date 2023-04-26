- "Ростов" в невыгодном положении по сравнению с другими клубами? Непросто, конечно. Надо себя перебарывать. Мы смирились с этим давно, находим какие-то позитивные моменты, стараемся не унывать. Карпин много раз говорил, что место "Ростова" в призерах - чудо? Не-не, чудо. Нам везет, удача сопутствует. Можно ли только на одном везении так высоко забраться и удерживать позиции? Можно, мы же доказываем (смеется).
Напомним, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы в гостях над "Химками" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги (0:1) раскритиковал команду, сказав, что итоговый результат больше относит к чуду, чем к заслугам команды.
"Желто-синие" расположились на второй строчке в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России. После 24 туров подопечные Карпина набрали 49 очков. "Спартак" занимает третье место и отстает от ростовчан на одно очко. Отрыв от столичного ЦСКА, находящегося на 4 позиции, составляет четыре балла.
Источник: "Матч ТВ"
Комличенко: согласен с Карпиным, что место "Ростова" в призерах - чудо. Нам везет
Форвард "Ростова" Николай Комличенко считает, что место команды в призерах - чудо.
Фото: Чемпионат.com