- На что «Локо» сможет претендовать в следующем сезоне, если с первого тура будет играть так же, как этой весной? На чемпионство, конечно! Будем бороться только за чемпионство, - приводят слова Щетинина "Известия".
На минувших выходных "Локомотиву" удалось уйти от поражения в поединке с ЦСКА (1:1), имея на одного игрока меньше. В этом матче в основе дружины Михаила Галактионова вышел 17-летний россиянин Михаил Щетинин, играющий на позиции опорного хавбека. Для футболиста эта игра стала 4-й за взрослую команду железнодорожников. Локомотив на данный момент располагается на 10-й позиции, набрав 29 очков. Коллектив отстает от лидирующего "Зенита" на 29 баллов. Последний раз красно-зеленые выигрывали чемпионский титул в сезоне 2017/2018. Тогда у руля московской команды был легендарный российский тренер Юрий Семин. Примечательно, что москвичи стали чемпионами в очном матче с "Зенитом", который на данный момент уверенно лидирует в национальном первенстве.
Хавбек "Локомотива" Щетинин: в следующем сезоне будем бороться только за чемпионство
Российский футболист "Локомотива" Михаил Щетинин высказался по поводу ожиданий от следующего сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"