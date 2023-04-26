- Что касается ситуации с "Вест Хэмом" и Влашичем, то их госбанк запрещает им платить. У них появилась возможность не платить, они будут использовать все. Сказали бы: "Мы оплатили бы сегодня, но дождь пошел, не успели", - приводят комментарий Гинера "РИА Новости".
Хорватский футболист Никола Влашич был приобретен ЦСКА летом 2018 года. За армейский коллектив хорватский хавбек провел 108 игр, в которых сумел 33 раза поразить ворота соперников. Также к свои голам игрок приплюсовал 21 голевой пас. Летом 2021 года Влашича приобрел "Вест Хэм" из АПЛ. За английский клуб Никола провел 31 игру (1 гол и 2 ассиста). Минувшим летом футболист был отдан в аренду "Торино". За туринцев игрок сборной Хорватии поучаствовал 30 матчах, в которых набрал 4+5 по системе гол плюс пас. Недавно в ЦСКА сообщили о том, что ФИФА обязала англичан выплатить долг по трансферу Влашича. Напомним, что трансфер российский атакующего хавбека Арсена Захаряна в "Челси" сорвался по причине невозможности оплаты со стороны английского клуба.
Гинер: что касается ситуации с "Вест Хэмом" и Влашичем, то их госбанк запрещает им платить
Президент ЦСКА Евгений Гинер прояснил ситуацию с финансовой задолженностью "Вест Хэма" за трансфер хорватского хавбека Николы Влашича.
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