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Журналист Карпов: бразильский защитник "Вольфсбурга" Отавио отказался от перехода в ЦСКА

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Бразильский футболист "Вольфсбурга" Пауло Отавио не перейдет в ЦСКА.
Фото: Getty Images
По сведениям СМИ, 28-летний левый защитник немецкого "Вольфсбурга" Пауло Отавио отказался от переезда в России. У футболиста на руках есть выгодные предложения на 3 млн евро в год от клубов из арабских стран.

Сегодня в бразильских СМИ появилась информация о том, что ЦСКА заинтересован в услугах Отавио. Бразилец защищает цвета "Вольфсбурга" с 2019 года. С того момента защитник провел за немецкий коллектив 77 игр, в которых сумел забить 1 гол и оформить 11 ассистов. В этом сезоне Пауло отдал 5 голевых пасов в 27 играх за свой клуб. Контракт Отавио с "Вольфсбургом" рассчитан до конца июня 2023 года.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


ЦСКА Вольфсбург
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