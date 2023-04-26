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Полузащитник "Локомотива" Щетинин - об игре против ЦСКА: хочу поблагодарить парней за то, какая идет поддержка

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Российский футболист "Локомотива" Михаил Щетинин рассказал о поддержке своих одноклубников.
Фото: "Чемпионат"
- Тяжело было, но, повторюсь, все парни поддержали, поэтому всё нормально. Все игроки команды по чуть-чуть общаются со мной. Хочу поблагодарить парней за то, какая идет поддержка. За счет этого мне было полегче, - приводят слова Щетинина "Известия".

Опорный хавбек Михаил Щетинин является воспитанником курского футбола. На минувших выходных игрок вышел в основе "Локомотива" на поединок национального первенства против ЦСКА (1:1). Футболист провел на поле 45 минут игрового времени. В перерыве наставник москвичей Михаил Галактионов принял о замене игрока. Всего в этом сезоне Михаил провел 4 игры. В июле Михаилу исполнится 18 лет. На свою счету Щетинин имеет 16 игр за различные юношеские сборные России. "Локомотив" на данный момент располагается на 10-й строчке, набрав 29 очков. Отставание от идущего на строчку выше сочи составляет 4 балла. В следующем туре столичный коллектив сыграет с "Химками" Андрея Талалаева.


Локомотив Щетинин
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