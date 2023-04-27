- Была ли у "Зенита" в какой-то момент возможность забрать Пиняева из "Крыльев Советов"? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошли к реальным переговорам, мне неизвестно, - передает слова Семака "Чемпионат".
18-летний атакующий полузащитник сборной России Сергей Пиняев в осенней части текущего сезона выступал за самарские "Крылья Советов" и в 15 матчах во всех турнирах отличился 4 забитыми голами и 3 результативными передачами. В декабре 2022 года стало известно о переходе Пиняева в московский "Локомотив", сумма трансферной компенсации составила 2,6 миллиона евро. В составе "железнодорожников" футболист провел 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Семак: "Зенит" давно обозначал интерес к Пиняеву
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о трансферном интересе сине-бело-голубых к 18-летнему вингеру Сергею Пиняеву в осенней части сезона.
Фото: ПФК "Крылья Советов"