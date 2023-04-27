– Олич – прекрасный человек. Очень любит ЦСКА. Но он одиночка. Олич никого не слушал. Хороший парень, старался и работал день и ночь. Все бросил. И зарплата вообще "ни о чем" была. Но мое все таки мнение: он бы завел клуб в нехорошее русло.
У меня принцип такой, что не может человек все знать и уметь. Надо прислушиваться, смотреть. Набрать специалистов. У него этого не было. Поэтому я расстался с ним, – приводит слова Гинера "Матч ТВ".
Хорватский специалист Ивица Олич находился на тренерском мостике "армейцев" менее четырех месяцев – с марта по июнь 2021 года. В настоящее время красно-синих возглавляет Владимир Федотов. 56-летний специалист пришел в ЦСКА из "Сочи" прошлым летом.
Под руководством Федотова "армейцы" продолжают борьбу за Кубок России в финале Пути РПЛ, а также располагаются на четвертом месте в таблице чемпионата страны. По итогам 24 туров московский коллектив набрал 45 очков. Отставание от замыкающего топ-3 "Спартака" – всего одна победа. От "Ростова", который располагается на второй строчке в таблице, красно-синих отделяют 4 балла.
Гинер – об увольнении Олича с поста главного тренера ЦСКА: он бы завел клуб не туда. Не может человек все знать и уметь
Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил свое решение уволить Ивицу Олича с поста главного тренера "армейской" команды летом 2021 года.
Фото: ПФК ЦСКА