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Канчельскис: Мостовой более востребован, чем Слуцкий. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его

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Бывший полузащитник "Фиорентины" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что Александр Мостовой более востребован, чем экс-наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.
Фото: "Матч ТВ"
– Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем Леонид – с ним никто не хочет общаться. Слуцкому, видимо, никто не звонит, поэтому его мнение мало кого интересует.

Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что?то. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что?то зачем?то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права.

Вот кто?то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Александр Мостовой был известным футболистом сборной России, "Спартака", португальской "Бенфики", а также испанских клубов "Сельта" и "Алавес". В последнее время 54-летний специалист часто поднимает тему перехода к тренерской работе. Мостовой признался, что ему не хватает денег для получения лицензии, и даже объявил сбор средств.

В отличие от Мостового, Леонид Слуцкий добился успехов на тренерском поприще в период работы в московском ЦСКА. 51-летний уроженец Волгограда трижды приводил "армейскую" команду к чемпионству и еще по два раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны. В чемпионских сезонах Слуцкий получал награду лучшему тренеру года от РФС.

Кроме того, он пробовал свои силы в иностранных клубах "Халл Сити" в английском Чемпионшипе и нидерландском "Витессе". В 2016 году Слуцкий руководил национальной сборной России на Евро-2016, но не сумел выйти из группы. С ноября прошлого года тренер остается без работы после ухода из казанского "Рубина".


Канчельскис Мостовой Слуцкий
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