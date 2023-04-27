– С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос, реально ли это? Играть в любом случае нужно. Как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению точно нет. Футбол там развивается, и хорошо.
Здесь важно понять, сколько продлится бан. Есть ли возможность ждать или нужно переходить к другому направлению. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой, – приводит слова Семака "Чемпионат".
В настоящее время сборная России и российские клубы не допущены к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В этом году активно обсуждается возможный переход РФС в Азию. Смена прописки может позволить национальной сборной России и клубам выступать в официальных международных соревнованиях, проводимых АФК. На заседании исполкома Российского футбольного союза решение данного вопроса было принято отложить.
"Зенит" из Санкт-Петербурга под руководством главного тренера Сергея Семака четыре сезона подряд неизменно становился чемпионом РПЛ и идет к своему пятому подряд титулу. В турнирной таблице текущего розыгрыша сине-бело-голубые также лидируют, опережая идущий вторым "Ростов" на 9 очков за шесть туров до конца сезона.
Семак: глобально я не считаю переход в Азию катастрофой. С точки зрения футбола нам ближе Европа, но реально ли это?
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: ФК "Зенит"