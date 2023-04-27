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Рианчо: если руководство "Спартака" не будет доверять Абаскалю, он быстро потухнет

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Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился своими соображения по поводу ситуации в столичном клубе.
Фото: "Чемпионат"
- Очень важно давать перспективному тренеру больше времени на достижение результата и не лишать доверия после первых неудач. Уверен, что критика не сломает Абаскаля, но ему необходимо доверие со стороны руководства "Спартака". Если клуб не будет доверять Абаскалю, он быстро потухнет, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".

В этот уик-энд "Спартак" сыграет с Ростовом, который является прямым конкурентов в борьбе за серебряные медали национального первенства. Игра состоится в Москве на "Открытие арене". На момент 24 тура столичный коллектив замыкает лидирующую тройку, отставая от южан на 1 очков и на 1 балл опережая ЦСКА. Испанский специалист Гильермо Абаскаль является рулевым "Спартака" с лета 2022 года. Под его руководством москвичи провели 36 игр (20 побед, 7 ничьих и 9 поражений). Зимой тренер пролонгировал соглашение с красно-белыми до конца июня 2025 года. 13 апреля Гильермо исполнилось 34 года.


Абаскаль Рианчо Спартак
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