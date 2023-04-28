- Возможно, Нобоа неправильно поняли. Если Крис захочет получить российское гражданство, то футбольный клуб "Сочи" ему поможет с этим.
Ранее в своем свежем интервью Нобоа заявил, что готов получить российское гражданство. 38-летний эквадорский полузащитник сообщил, что уже подал все необходимые документы и ждет решения компетентных органов. Нобоа играет в России уже 16 лет. Эквадорец выучил русский язык.
Источник: "Матч ТВ"
Пресс-служба "Сочи": Нобоа неправильно поняли. Если он захочет получить гражданство России, то клуб ему поможет с этим
Пресс-служба "Сочи" опровергла информацию о получении Кристианом Нобоа российского гражданства.
Фото: ФК "Сочи"