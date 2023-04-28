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Йоканович: "Факел" — неплохая и агрессивная команда, которая заслуживает находиться на более высоком месте в таблице

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Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович перед матчем с "Факелом" назвал воронежцев неплохой и агрессивной командой.
Фото: ФК "Динамо"
- Понимаем, что для клуба это особенный день и победить крайне важно, но мы должны всегда подходить к играм с такой мотивацией и максимальной готовностью. "Факел" — неплохая и агрессивная команда, которая заслуживает находиться на более высоком месте в таблице, чем сейчас.

На матче с "Факелом" "Динамо" будет отмечать 100-летие клуба. Встречу посетит известный российский хоккеист Александр Овечкин, который является воспитанником одноименного хоккейного клуба. "Факел" в текущем сезоне уже несколько раз отбирал очки и обыгрывал более статусные команды чемпионата России. Сейчас воронежцы идут в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-Лиге. "Факел" занимает 14-е место с 18 очками после 24 матчей. "Динамо" - шестое с 39 очками.

Источник: "Матч ТВ"


Динамо Факел Йоканович
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