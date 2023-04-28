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Селюк: ЦСКА - хорошая команда, но "Ахмат" выиграет. Может, будет ничья

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Футбольный агент Дмитрий Селюк дал прогноз на матч 25 тура РПЛ "Ахмат" - ЦСКА.
Фото: РПЛ
- В прошлом туре "Ахмат" впервые выиграл у "Сочи". ЦСКА тоже, как правило, обыгрывал "Ахмат". Но сейчас в "Ахмате" есть кому забивать - Конате, Нене. Нене, дебютировавший в прошлой игре с "Сочи", сделал пару таких финтов, какие в РПЛ мало кто сделает. Игроки "Ахмата" мотивированны, играют у себя дома. Плюс прошел Рамадан, и силы у игроков восстановились. ЦСКА - хорошая команда, но "Ахмат" выиграет. Может, будет ничья, - передает слова Селюка Metaratings.ru.

В рамках 25 тура Российской премьер-лиги 29 апреля в 16:30 по московскому времени на грозненской "Ахмат Арене" состоится встреча местного "Ахмата" и столичного ЦСКА. Перед началом 25 тура бело-зеленые имеют в активе 40 очков в 24 матчах и находятся на пятой строчке турнирной таблицы, красно-синие занимают четвертую позицию с 45 набранными очками, уступая 3 очка "Спартаку", 4 очка "Ростову" и 13 очков лидирующему в чемпионате "Зениту". Встреча первого круга в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2.

В матче 24 тура "Ахмат" - "Сочи" (1:0) в составе грозненцев дебютировал 20-летнирй вингер из Кот-д'Ивуара Нене Джуниор Гбамбле, отыгравший 27 минут.


ЦСКА Ахмат Селюк
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