– Беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы, а заслуженные люди, такие как Мостовой и еще несколько, остаются в тени. Те люди, которые знают и любят футбол, понимают, кто и как играл. Но таких осталось единицы. А сейчас все приспособленцы. Не знают, как мяч остановить, – приводит слова Мостового Sport24.
Александр Мостовой был известным футболистом сборной России, "Спартака", португальской "Бенфики", а также испанских клубов "Сельта" и "Алавес". В последнее время 54-летний специалист часто поднимает тему перехода к тренерской работе. Мостовой признался, что ему не хватает денег для получения лицензии, и даже объявил сбор средств.
Бывшая команда Мостового московский "Спартак" продолжает борьбу с "Ростовом" за серебряные медали чемпионата России. В субботу прямые конкуренты сойдутся в очном противостоянии на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Дончане опережают красно-белых на одно очко. В случае победы команда Гильермо Абаскаля поднимется на текущую вторую строчку в таблице РПЛ.
Мостовой: беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы. А заслуженные люди, такие как я, остаются в тени
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой порассуждал о причинах собственной невостребованности в профессиональном футболе.
Фото: Globall Look Press