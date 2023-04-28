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Камоцци: противостояние Карпина с Абаскалем будет таким же жарким, как борьба между "Спартаком" и "Ростовом" за серебро

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, дал прогноз на центральный матч 25-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"
– Для меня это сложная игра, и Карпин, безусловно, – тот тренер, который сделал топовую команду. Его "Ростов" в этом году играл лучше без легионеров, чем многие команды с иностранцами. Противостояние с Абаскалем будет таким же жарким, как и борьба между командами за серебро.

Будет результативный матч; это тот случай, когда сложно угадать счет. Люди, которые угадывают результаты таких игр, становятся миллионерами, но я предположу, что будет 3:2 в пользу "Спартака", – приводит слова Камоцци Sport24.

Заключительный матч субботнего игрового дня РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом" намечен на 19:30 по мск. Игра в рамках 25-го тура состоится на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

"Спартак" продолжает борьбу с "Ростовом" за серебряные медали чемпионата России. Дончане опережают красно-белых на одно очко. В случае победы "народная команда" поднимется на вторую строчку в таблице РПЛ.

В предыдущем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле вырвали три очка у "Краснодара" (4:3), дважды уступая по ходу встречи: сначала 0:2, позднее 2:3. "Ростов" увез победу из Екатеринбурга со счетом 3:1.


Спартак Ростов Камоцци Карпин Абаскаль
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