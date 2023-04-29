- Наверное, каждому футболисту придется с таким столкнуться. Кому?то раньше, кому?то позже. Служение клубу на протяжении многих лет достойно уважения, но футбол, увы, контактный вид спорта, в нем высок травматизм. В этом кроется многое из того, что мешает Георгию приносить команде такую же пользу, как в предыдущие годы.
32-летний Щенников - воспитанник ЦСКА. За основную команду защитник играет с 2009 года. Всего за армейцев Щенников провел 366 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач. Футболист выиграл в составе ЦСКА девять трофеев, по три раза одержав победу в чемпионате, Кубке и Суперкубке России. Ранее стало известно, что московский клуб не планирует истекающий в июне этого года контракт с Щенниковым. Защитник впервые в своей карьере покинет ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"
Федотов - о Щенникове: футбол, увы, контактный вид спорта, в нем высок травматизм
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему клуб не будет продлевать контракт с защитником Георгием Щенниковым.
Фото: "Чемпионат"