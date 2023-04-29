- "Ростов" - команда сбалансированная, без слабых мест. Голов много не ожидаю. Можно ли сказать, что эта игра станет определяющей в борьбе за второе место в РПЛ? Думаю, еще будут осечки. Но все равно думаю, что все понятно уже. Для "Спартака" в первую очередь. Если они хотят занять второе место, им нужно побеждать. Повторюсь, "Ростов" - команда сбалансированная. Она не даст разгуляться. Я думаю, что будет довольно напряженная игра. Не уверен, что "Спартак" выиграет, даже играя дома.
Игра 25-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" состоится сегодня, 29 апреля. Встреча пройдет на домашнем стадионе "красно-белых" в Москве "Открытие Банк Арене". Главным арбитром назначен Кирилл Левников. "Ростов" перед началом этого тура занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В копилке подопечных Валерия Карпина 49 набранных очков в 24 проведенных турах. "Спартак" расположился на третьем месте, отставая от ростовчан на один балл. До окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги командам осталось сыграть по пять матчей. Отметим, "Ростов" не проигрывает в чемпионате уже на протяжении шести матчей (4 победы, 2 ничьи).
Источник: "СЭ"
Билялетдинов: "Ростов" - команда без слабых мест. Не уверен, что "Спартак" выиграет, даже играя дома
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов оценил шансы "Спартака" против "Ростова" в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: "СЭ"