"Он звезда. Один из лучших легионеров за всю историю "Спартака" и таковым останется. За РПЛ не могу сказать, но в историю "Спартака" он уже вошел. Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба", - цитирует Федуна "СЭ".
31-летний левый вингер "Спартака" из Нидерландов Квинси Промес забил гол в 24-м туре чемпионата России с "Краснодаром" (4:3), догнав таким образом в списке лучших бомбардиров за всю истории российской Премьер-лиги бывшего бразильского нападающего ЦСКА Вагнера Лава и экс-форварда "Зенита" и сборной Ирана Сердара Азмуна. На счету футболиста 85 голов в 169 матчах за "красно-белых". Следующий забитый нидерландцем мяч сделает его лучшим иностранным бомбардиром в истории РПЛ. Всего Промес провел за москвичей 209 встреч, в которых оформил 103+50 по системе гол плюс пас.
Федун: фамилия Промеса будет золотыми буквами вписана в музей "Спартака"
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун оценил нападающего "красно-белых" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"