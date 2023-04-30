- Йоканович — опытнейший тренер. Но как руководители клубов РПЛ подбирают тренеров? Неужели сложно детально проработать подбор специалистов? Нужно было понимать, как человек работает, какие стилевые особенности. Явно неподготовленное решение было. А мы видим, что теперь и игроки не подготовлены, даже функционально, -приводит мнение Григоряна "Матч ТВ".
В пятницу "Динамо" на своей домашней арене неожиданно уступило "Факелу" из Воронежа, пропустив два безответных мяча. Дублем отметился российский форвард воронежцев Георгий Гонгадзе. Еще обиднее это поражение для динамовских болельщиков делает тот факт, что оно случилось с день празднования столетия клуба. За 8 весенних туров бело-голубой коллектив одержал всего 3 победы. Также в активе "Динамо" 4 поражения и 1 ничья. Из-за этих результатов прошлогодний финалист Кубка России опустился на 7-е место. В спину "Динамо" дышит "Оренбург" Марцела Лички, который отстает от москвичей всего на 3 балла. Недавно член СД столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что если "Динамо" не финиширует в тройке, то высока вероятность отставки Йокановича.
Григорян: Йоканович — опытнейший тренер. Но как руководители клубов РПЛ подбирают наставников?
Известный российский тренер Александр Григорян поделился своими соображениями по поводу ситуации в столичном "Динамо".
Фото: "Чемпионат"