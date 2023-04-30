– Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за "Ростов", своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно. Это бред. Где он видел полное превосходство над "Ростовом"? Видимо, мы по?разному понимаем футбол. Абаскаль тут немножко… Сказал бы грубо, но не могу.
"Ростов" заслужил победить, у "Спартака" детские ошибки в обороне. Что они там отрабатывают на базе? Абаскаль говорил, что неважно, как расставлены на поле футболисты, а главное – какое у них задание. Я не понял, какие задания он давал игрокам, – цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Накануне московский "Спартак" вырвал ничью на заключительных секундах домашнего матча с "Ростовом". Встреча в рамках 25-го тура чемпионата России на "Открытие Банк Арене" завершилась со счетом 1:1. В составе гостей счет открыл Александр Селява, забивший свой первый гол за шесть лет и дебютный мяч за желто-синих.
Оказавшись в роли догоняющих, красно-белые захватили инициативу и создали ряд моментов у ворот Сергея Песьякова. Лишь после последнего углового в матче Александр Соболев ударом головы сумел пробить стража ворот дончан и спасти "Спартак" от поражения.
Быстров: Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за "Ростов", своими великими иностранцами и покупками
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал установку главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на матч 25-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: "Матч ТВ"