– Мы сыграли очень сложный матч. Соперник показал, что нам нужно много работать в движении и владении мяча. Надо научиться играть так, как "Манчестер Сити", "Бавария" и когда?то "Барселона". "Пари НН" играет от хорошей защиты и умеет сохранять ворота "сухими". Игра мне вообще не понравилась, некрасивая, но мы победили, важно уметь выигрывать такие сложные игры.
Я угадал с заменой, не знал, что Оганесян забьет. Во многом в футболе решают запасные игроки с хорошим настроем, которые могут сделать разницу после 60?й минуты. Очень рад, что запасные помогли стартовому составу, и мы победили.
В такой жаре ты мертвый через двадцать минут. Надо держать мяч и терпеть, чтобы поймать соперника на контратаке, – приводит слова Лички "Матч ТВ".
30 апреля "Оренбург" на своем поле одержал минимальную победу над "Пари НН" со счетом 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал воспитанник "Спартака" Степан Оганесян. Полузащитник отправил мяч в ворота гостей на 79-й минуте с передачи аргентинского полузащитника Лукаса Веры. Для последнего этот ассист стал уже шестым в текущем сезоне.
"Оренбург" наряду с "Зенитом" остаются единственными командами РПЛ, которые забивали в каждом домашнем матче нынешнего сезона. Команда Марцела Лички благодаря этой победе набрала 39 очков и сравнялась с "Динамо" в таблице чемпионата России. "Пари НН" упустил шанс догнать "Крылья Советов" и по-прежнему располагается в зоне стыковых игр с 22 очками.
Личка – о минимальной победе над "Пари НН": игра мне вообще не понравилась, некрасивая. Я угадал с заменой
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка подвел итог победного матча 25-го тура РПЛ над "Пари Нижний Новгород" (1:0).
Фото: ФК "Оренбург"