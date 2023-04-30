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Экс-тренер "Ростова" Балахнин: Карпин всегда ищет причины, поле виновато или судья. Претензии выглядели дешевенько

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Экс-главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин обвинил нынешнего наставника дончан Валерия Карпина в вечном поиске оправданий неудачам команды.
Фото: ФК "Спартак"
Накануне "Ростов" перед самым финальным свистком упустил победу в выездной встрече со "Спартаком" (1:1), после чего Карпин в резкой форме выражал претензии главному судье матча Кириллу Левникову и получил красную карточку.

– Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров "Ростова". Ну, Карпин это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию.

Надо быть сдержаннее, мне кажется. Там были толчки, обычные для футбола. Я так понял, были вопросы по добавленному времени. Но так сплошь и рядом добавляют. Претензии выглядели дешевенько. Там еще ничего не было решено, когда толкались в середине поля. Если так цепляться, можно придумать все что угодно, – приводит слова Балахнина "РБ Спорт".

Накануне московский "Спартак" вырвал ничью на заключительных секундах домашнего матча с "Ростовом". Встреча в рамках 25-го тура чемпионата России на "Открытие Банк Арене" завершилась со счетом 1:1. В составе гостей счет открыл Александр Селява, забивший свой первый гол за шесть лет и дебютный мяч за желто-синих.

Оказавшись в роли догоняющих, красно-белые захватили инициативу и создали ряд моментов у ворот Сергея Песьякова. Лишь после последнего углового в матче Александр Соболев ударом головы сумел пробить стража ворот дончан и спасти "Спартак" от поражения.

По итогам 25 туров чемпионата России "Спартак" и "Ростов" сохранили статус-кво. Команда Валерия Карпина оставила за собой вторую строчку в таблице РПЛ. Красно-белые сохранили минимальное отставание от дончан. ЦСКА благодаря убедительной победе в Грозном над "Ахматом" со счетом 3:1 вплотную приблизился к "Спартаку", вернувшись в борьбу за медали.


Ростов Спартак Карпин Левников Балахнин
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