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"Ростов" – Геничу: Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили

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Пресс-служба "Ростова" обратилась к комментатору "Матч ТВ" Константину Геничу.
Фото: "Чемпионат"
"Ростов" в своем телеграм-канале выложил видео спорного эпизода в поединке против "Спартака" (1:1) и обратился к комментатору "Матч ТВ" Константину Геничу:

- Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили, - пишет пресс-служба "Ростова".

Вчера "Ростов" в гостях упустил победу над "Спартаком", пропустив на 94-й минуте от Александра Соболева. После игры у наставника дончан Валерия Карпина возникли претензии к судившему игру петербуржцу Кириллу Левникову. Ростов после 25 туров национального первенства располагается на 2-й строчке, опережая "Спартак" на 1 балл. В следующем туре желто-синие встретятся с "Факелом" из Воронежа. Ранее Генич сообщил о том, что "Спартак" подарил ему новый клубный бомбер.


Ростов Генич
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